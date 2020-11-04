– Du¨zce Belediye Bas¸kanı Dr. Faruk O¨zlu¨, CHP I·stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkındaki s¸ikayetinden vazgec¸ti.
Düzce Belediye Başkanı Dr Faruk Özlü'nün Avukatı Ali Dilber, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Milletvekili Mahmut Tanal aleyhindeki şikayetinden vazgeçtiğini belirterek “Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk O¨zlu¨ ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında, gec¸tigˆimiz yıl Du¨zce’nin c¸o¨p sorunu, c¸o¨p tesisleri ve c¸evre kirliligˆi konusunda sosyal medya u¨zerinden tartıs¸ma bas¸lamıs¸, Mahmut Tanal Müvekkil Dr. Faruk Özlüye sert so¨zler so¨ylemis¸ti. Tanal’ın kendisini hedef alan paylas¸ımları u¨zerine Müvekkilim O¨zlu¨, ‘Kamu go¨revlisine hakaretten’ Du¨zce Cumhuriyet Savcılıgˆı’na suc¸ duyurularında bulunmus¸tu. Suc¸ duyuruları u¨zerine Mahmut Tanal hakkında sorus¸turmalar bas¸latılmıs¸tı. CHP Milletvekili Tanal, gec¸tigˆimiz aylarda Du¨zce’ye gelerek, hem tartıs¸ma konusu c¸o¨p tesislerini ziyaret etmis¸, hem de ardından Belediye Bas¸kanı O¨zlu¨’ye nezaket ziyaretinde bulunarak, yapılan c¸o¨p tesisi yatırımını begˆendigˆini ve Türkiye çapında bir tesis yapıldığını ifade etmis¸ti. Ziyaret sırasında Tanal ve O¨zlu¨’nu¨n arasında yas¸anan gerginlik sona ermis¸ ve tatlı sona bagˆlanmıs¸tı. I·kili arasında yas¸anan sulh sonucunda Bas¸kan Dr. Faruk O¨zlu¨, Tanal’a yo¨nelik Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğu s¸ikayetlerinden vazgec¸miştir” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.