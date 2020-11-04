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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi Düzce’de başladı

İHA

“En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi Düzce’de başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi Düzce’de de yapılan tanıtım toplantısı ile başladı. Düzenlenen toplantıda konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay; “Önceliğimiz uyuşturucu illetine çocuklarımızın yakalanmasını önlemektir” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesine Düzce’de start verildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü annelere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirme yaptı.
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Soğancı ek hizmet binasında düzenlenen seminere Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, ilgili kurum müdürleri ve yaklaşık 200 anne katıldı. Annelere uyuşturucu madde kullanımı durumunda çocuklarında oluşabilecek davranış değişikliklerini anlatan görevli polisler, çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutabilmek için anne ve emniyet güçlerinin işbirliğinin önemli olduğuna değindi.

Emniyet uyuşturucuyla annelerle birlikte mücadele edecek
Çocuklarını en iyi gözlemleyen kişiler olarak annelerle işbirliği kuran emniyet güçleri, annelerin bilgisini ve farkındalığını artırarak bu proje ile çocukları uyuşturucudan korumak ve uzak tutmayı amaçlayan proje hakkında bilgiler veren Düzce Valisi Cevdet Atay; “Sokakları uyuşturucu maddelerden temizlemeye çalışan ekipler evin içinde çocuklarını izleyen annelerin herhangi bir hal ve davranış durumunun değişmesi durumunda kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. Polisler anne ve çocuk arasındaki bağı kullanarak gençleri ve çocukları uyuşturucu maddelerin kullanımından uzaklaştırmayı amaç ediniyor.Bu tür toplumsal problemlerde topyekün mücadelelerin önemi inkar edilemez. Annelerimizin bu konuda yavrularının yanında olması en önemli husustur. Bu savaşta annelerimizin sevgisi ve şefkati en büyük silahımızdır. Çocuklarımızı kötülüklerden korumak ve kötü insanlardan uzak tutmak sizlerin ve bizlerin elindedir. Bir arada çalıştığımız sürece aşamayacağımız bir problem söz konusu değildir. Burada sizlerin ve devletimizin gücü bir araya geldiğinde bu tip zehir tacirleriyle savaşımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Çocuklarınızın davranışlarını ilk olarak anneler olarak sizler bilirsiniz”
Çocuklarının davranışlarında dikkat çeken değişimler olduğun da ilk olarak annelerin tespit edebileceğini belirten Vali Atay; “Çocuklarımızı davranışlarında sizin ilk defa karşılaştığınız bir durum söz konusu olduğunda yetkileri mutlaka bilgilendirin. Arkadaşlarımız mutlaka gereken neyse yapacaklardır bunun garantisini veriyoruz. Çocuklarımızı bu zehirden uzak tutmak için bunları yapmak zorundayız. Sevgili anneler sizlerden aldığımız güçler çocuklarımızı bu uyuşturucudan korumak mümkün olacaktır. Bu bir halk sağlığı sorunudur. İkincisi bağımlılık bir iradesiymiş değildir. Bu kronik bir rahatsızlık ve hastalıktır. Kişinin iradesini de aşan bir durum söz konusudur. Bizim aracımız bu hastalığa çocuklarınızın yakalanmasını engellemek” dedi.

“Önceliğimiz çocuklarımızı uyuşturucu illetinden uzak tutmak”
Kurumların ilk önceliğinin çocukları uyuşturucudan uzak tutmak olduğunu da ifade eden Vali Cevdet Atay; “Birinci önceliğimiz çocuklarımızın bu illete yakalanmasını engellemek. Etken tanı ve tedavi çok önemli bir husus. Benim çocuğum bunu kullanıyor toplum ne düşünür diye bu düşüncelere takılmaktan aileler bazen çocuklarının tedavisi ile ilgilenemiyor. Be kadar erken haber verirseniz yetkili arkadaşlarımızın ne kadar erken haberi olursa tedavi için o kadar iyi olur. Bağımlılık hastalığı yaşayan bireyin üretken ürküten bir normal yaşam sürmesini sağlamak. Bu bağımlı olan kişi tekrar üreten üretken ve bağımlılıktan kurtulmuş bir birey haline getirmek. Biz bütün bu hedeflere ulaşmak için toplumun yapı taşı olan ailelerimiz ve annelerimiz yani sizlerle birlikte bu yola çıkıyoruz. Bizim sizden ricamız lütfen bu konuya duyarlı olalım. Çünkü bizim geleceğimiz çocuklarımız. Sizin hem sevgisine hem ilginize ihtiyaçları var. Bir çocuğu annesinden daha fazla tanıyan başka bir kişi söz konusu değildir. Bu konuda bizler sizlere güveniyoruz. Çocuklarımızın herhangi bir sorunu olmadığı bir hayat Allah inşallah hepimize nasip eder” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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