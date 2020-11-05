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Düzce'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

DHA

Düzce'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, TEM Otoyolu'nda otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Bataklıkçiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yunus Gürel idaresindeki 34 JG 1699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Yaşar Baltacı idaresindeki 55 SK 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Gürel, Hatice Gürel ile hafif ticari araç sürücüsü Yaşar Baltacı ve yanındaki Enver Baltacı ve Emre Baltacı yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan Enver Baltacı, itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce´deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-11-05 12:07:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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