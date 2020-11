İtfaiye binası ihalesini belediye şirketi BELTAŞ yapacak

– Düzce Belediyesi İtfaiye Teşkilatının yeni binası için yapılan ihale sonuçlandı. Yeni bina için yapılan ihaleyi kazanan firmanın şartları yerine getirmemesinden ötürü ihaleyi ikinci firma olan Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ aldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binası yapım ihalesi gerçekleşti. İhalede en düşük ikinci fiyatı veren Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ aldı.

Çoban mevkiinde yaklaşık 2 bin 400 metre kare alan üzerinde yapılacak yeni itfaiye binası için ihalenin sonuçlanması ile birlikte derhal çalışmalar başlayacak ve Düzce modern itfaiye binasına ve teşkilatına en kısa zamanda kavuşacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni itfaiye binasının ihalesini yaptıklarını belirterek , “İtfaiye teşkilatı can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan bir birim. İtfaiye teşkilatımız yangın ve afetle karşı karşıya kalır kalmaz her zaman diliminde hazır bulunması gerekir. Olaylarda zamanla yarışılıyor, anında müdahale etmek, can kaybının yaşanmaması adına önemli. Bu noktada üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeni binamız ile hem itfaiye teşkilatımıza hem de Düzce’mize bir eser kazandırmış olacağız. Allah afetlerden korusun, itfaiye binamız Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.