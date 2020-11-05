Başkan Yanmaz başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz EBA uzaktan eğitim programı sonunda il birincisi olan iki kardeşe hediye takdim etti.

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nisan Sevim Ergin EBA uzaktan eğitim programı sonunda aldığı puan ile il birincisi oldu. Gönül Yavuz İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Hüseyin Ergin ise ilkokullar arasında birinci oldu. EBA’dan derece elde eden iki kardeşi Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz makamında ağırladı.

Başkan Yanmaz başarılı iki kardeş ile sohbet ederek hediye takdim etti. Ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.