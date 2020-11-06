Düzce’de şeker pancarı hasadı başladı

– Düzce’de 2019 yılında 115 dekara dikilen şeker pancarı, 2020 yılında 370 dekara ulaştı. Dikimleri yapılan şeker pancarı hasadı Düzce’de başladı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, Düzce’de üretimi yapılıp hasadına başlanan Şeker Pancarı hasadı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker Pancarı hasat alanlarını inceleyerek, Dijital Tarım pazarına kayıtlı olan üreticilerle bir araya geldi. Günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılan şekerpancarı tarımından memnun olan çiftçiler, 2019 yılında 115 dekara dikim yaparken, 2020 yılında 370 dekara ulaştığını belirtti. Çiftçiler önümüzdeki yıllarda şeker pancarı ekiliş alanının artışını devam ettireceklerini dile getirdi. İl Müdürü Çiçek, “ Ülkemizde ve dünyada insan yaşamının her döneminde önemli temel besin maddesi olan şekeri ve şeker pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üretmek ve üretici gelirlerini arttırmak için, anız bozma ve sonbahar sürümünden, ilkbaharda toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama ve hasata kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şekerpancarı ekimi sözleşmeli olarak yapılıyor, üretici üretim aşamasında nakit avans, tohum ve gübre desteği alabiliyor, ekim, bakım ve hasat işlemlerinin tamamı makine ile yapılıyor. Üretici nakliye ücreti ödemeden ürünü yerinden alınıyor, tartım ve analiz işlemleri sonrası şeker, melas ve küspe olarak tüketiciye ulaşıyor. Şekerpancarı ilimiz için mısıra münavebe bitkisi olması açısından önem taşıyor. Ayrıca bölgemizde kurulu olan şeker fabrikasının ham maddesinin yerinden sağlanması ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlama potansiyeli taşıyor” şeklinde konuştu.

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