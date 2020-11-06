Başkan Özlü, Çevre çalışma gurubu ile bir araya geldi

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Düzce Belediyesi Kent Konseyi Çevre Koruma, Kentsel Tasarım ve Prestij Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ nün de katılım sağladığı toplantı da karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Belediye Merkez Binası Kent Konseyi toplantı salonunda bir araya gelen çalışma grubu, bir önceki toplantı da ele aldıkları konuları masaya yatırırken, önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmaları Başkan Özlü ile birlikte değerlendirdiler.

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