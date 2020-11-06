İş aramakta bulmakta HES Koduyla

Düzce İşkur İl Müdürlüğü Türkiye ve dünyayı etkisi altına ala korona virüs nedeniyle önlemlerini artırdı. Pandemi sürecinde işveren ve çalışanların işgücüne devam edebilmesi için tatil günlerinde bile çalışmaya devam eden İş Kur önlemlerini artırarak hem çalışanlarının sağlığını hemde iş arayanların sağlığı için HES Kodu mecburiyeti getirdi.

Türkiyeyi ve Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri, birçok kurumda genişletilerek alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda pandemi sürecinde iş hayatının olumsuz etkilenmemesi için tatil günlerinde bile çalışmaya devam eden İş Kur Düzce İl Müdürlüğü de bir takım tedbirler alarak hem çalışanlarının hemde ş arayaların sağlığını korumak için HES Kodu mecburiyeti getirdi. İş hayatına yeni katılacakların ilk başvurularını yaptığı işkur il müdürlüğü hayata getirdiği HES Kodu ile başvuru mecburiyeti ile ham çalışanlarının hem iş başvurusu yapanların sağlığını ön planda tutuyor. Ayrıca getirilen HES Kodu mecburiyeti ile vatandaşları iş hayatına atıldıklarında korona virüs olup olmadıklarını da görmüş oluyor. Olası korona virüs durumunda ise sağlık ekiplerine haber vererek, başvuru yapanların başlayacakları işyerine korona virüs bulaştırmadan erken dönemde karantinaya alınmaları da sağlamış oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.