Zabıta ve Aile Sosyal Politikalar’dan dilenci operasyonu

Düzce’de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklar için Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ve Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

Dilencilik yaparak vatandaşların duygularını istismar edenlerle mücadele için Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bu kapsamda özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklar için ekipler harekete geçti.

Çoban Kavşağı’nda dilencilere yönelik uygulama gerçekleştiren ekipler, çocukları dilendirdiği belirlenen şahıslar hakkında idari ve para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, “Çocuklar istismar edilmesin. Dilencilik istismarına geçit vermeyelim. Vereceğimiz her kuruş onları sokağa mahkum eder” şeklinde konuştu.

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