Vali Atay’dan muhtarlara teşekkür

– Düzce’de her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Cevdet Atay, Covid19 sürecindeki mücadeleleri için muhtarlara teşekkür etti.

Düzce’de Covid19 ile mücadele kapsamında mahalle ve köy muhtarlarıyla olan istişareler ve çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Vali Cevdet Atay, Cumayeri Belediyesi Konferans Salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Atay, devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir rol oynayan muhtarlara teşekkürlerini iletti.

Her ay bir ilçede muhtarlarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdikleri belirten Vali Atay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunma sorumluluğunu yerine getirmek, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek ve çözüm odaklı hizmet anlayışını gerçekleştirmek amacıyla muhtarların ihtiyaçlarını tespit etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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