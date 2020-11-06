Meme kanserine dikkat çekmek için balon uçurdular

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla gökyüzüne pembe balon bıraktılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Düzce Belediyesi, Batı Karadeniz’in tek antik tiyatrosu olan Konuralp Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde düzenlenen etkinlikte, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ve kurul üyeleri katılım sağladı.Meme Kanseri’ne farkındalık için Konuralp’te bir araya gelen kadınlar gökyüzüne pembe balon bıraktı.

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