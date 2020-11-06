Doç. Dr. Peker “Bir bağışla, bir çok kişinin hayatı kurtarılabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Peker “Bir bağışla, bir çok kişinin hayatı kurtarılabilir”

İHA

Doç. Dr. Peker “Bir bağışla, bir çok kişinin hayatı kurtarılabilir”

– Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Peker, günümüzde nakli yapılabilen organ ve dokuları böbrek, karaciğer, kemik iliği, kalp, pankreas, akciğer, ince bağırsak, kemik, tendon ve ligament, kornea, cilt, kalp kapakçığı şeklinde sıraladı.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Peker, ‘39 Kasım Organ Bağışı Haftası' kapsamında organ nakli süreci ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Organ nakli kavramını vücutta görevini yapamayan organın yerine canlı bir vericiden veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan organların nakledilmesi olarak tanımlayan Doç. Dr. Peker, günümüzde nakli yapılabilen organ ve dokuları böbrek, karaciğer, kemik iliği, kalp, pankreas, akciğer, ince bağırsak, kemik, tendon ve ligament, kornea, cilt, kalp kapakçığı şeklinde sıraladı.
2019 yılında 28 bin 272 kişinin organ nakli beklemesine rağmen 7 bin 405 organ nakli gerçekleştiğine dikkat çeken Peker, 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini kaydetti. Organ bağışında bulunmak isteyenlerin il sağlık müdürlükleri, devlet ve üniversite hastaneleri, organ nakli yapılan merkezler, toplum sağlığı merkezleri ve organ nakliyle ilgili dernek ve kuruluşlara başvurabileceğini ifade eden Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Beyin ölümü gerçekleşmesi halinde organlarını bağışladığına dair bir belgeyi, iki tanık önünde doldurup organ bağışında bulunabilirler. Organ bağışında; idari ve hukuksal (Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Mevzuatı) prosedürler işletilir. Beyin ölümü; bir kardiyolog, bir nörolog, bir beyin cerrahisi uzmanı ve bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan bir kurul tarafından tutanak ile saptanır” dedi.

“Beyin ölümü gerçekleşmeden kadavradan organ nakli yapılamaz”
Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz (irreversible) olarak kaybolması sonucu beyin ölümü gerçekleştiğini ifade eden Doç. Dr. Peker, beyin ölümü gerçekleşmeden kadavradan organ nakli yapılamayacağının altını çizdi. Birinci derece yakınları tarafından organları bağışlanan donörün, organ ve doku bağışı için gerçekleşen süreci açıklayan Doç. Dr. Kemal Peker, “Doku bağışı için gerekli formların doldurulmasının ardından Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bölge Koordinasyon Merkezi’ne (BKM)sunulur. Bölge Koordinasyon Merkezi donörü Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne (UKM) sunar. UKM donörü bağış açısından değerlendirir. Bağış açısından bir engel yoksa önceliği, kriterleri önceden belirlenmiş acil bekleme listesindeki hastalara verir. UKM acil bekleme listelerini oluşturur ve takip eder. UKM acil bekleme listesinde hasta yoksa BKM’ye organ, doku yada organların dağıtımı için onay verir. BKM organ, doku veya organları nakil merkezlerinin sırasına göre teklif eder. BKM sırası gelen nakil merkezinin organ nakil koordinatörü ile iletişime geçer. Organ nakil koordinatörü donörün tıbbi bilgilerini organ naklini yapacak olan hekim ile paylaşır” şeklinde konuştu.
Bölge Koordinasyon Merkezi’nin teklif ettiği doku yâ da organların, organ nakil merkezinin Ulusal Bekleme Listesindeki hastalarından en uygun yada puanı en yüksek olan hasta için kabul edildiğini belirten Doç. Dr. Peker, organ dağıtımının kanun ve yönetmelik çerçevesinde, bilimsel kurallara, tıbbîetik anlayışa uygun ve adaletli bir şekilde gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Kadavradan organ çıkarma işleminde herhangi bir canlı ameliyatında olduğu gibi büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığını belirten Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi “Organlar çıkarıldıktan sonra donörün vücut bütünlüğünde bir bozulma olmadan tabakalar usulünce kapatılır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DAGEM, arı ürünleri üretiminde Türkiye'ye örnek
YEREL HABERLER DAGEM, arı ürünleri üretiminde Türkiye'ye örnek
Meme kanserine dikkat çekmek için balon uçurdular
YEREL HABERLER Meme kanserine dikkat çekmek için balon uçurdular
Düzce Üniversitesi Yedigöller için çalışma yürütecek
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Yedigöller için çalışma yürütecek
Vali Atay’dan muhtarlara teşekkür
YEREL HABERLER Vali Atay’dan muhtarlara teşekkür
Düzcespor’da şirketleşmede ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Düzcespor’da şirketleşmede ilk adım atıldı
Zabıta ve Aile Sosyal Politikalar’dan dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Zabıta ve Aile Sosyal Politikalar’dan dilenci ...
İş aramakta bulmakta HES Koduyla
YEREL HABERLER İş aramakta bulmakta HES Koduyla
Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
Başkan Özlü, Çevre çalışma gurubu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, Çevre çalışma gurubu ile bir araya geldi
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor İnsan boyunda balığı tezgahta gören fotoğraf çektirmeye geliyor
YEREL HABERLER Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık ...
Düzce’de 68 okula ‘Okulum temiz’ belgesi verildi
YEREL HABERLER Düzce’de 68 okula ‘Okulum temiz’ belgesi verildi
Vali Atay, Fidan şefliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Atay, Fidan şefliğini ziyaret etti
İşyerine gitmeden evden fatura kesilebilecek
YEREL HABERLER İşyerine gitmeden evden fatura kesilebilecek
Büro Memur-Sen personelin taleplerini iletti
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen personelin taleplerini iletti
Düzce’de şeker pancarı hasadı başladı
YEREL HABERLER Düzce’de şeker pancarı hasadı başladı
Başkan Yanmaz başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz başarılı öğrencileri ödüllendirdi
Düzce’de üretilen çiçekler ekonomiye katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Düzce’de üretilen çiçekler ekonomiye katkı sağlıyor
Düzce Üniversitesi yine girişimcilik ve yenilikçilik endeksinde
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi yine girişimcilik ve yenilikçilik ...
Düzce Cam’a üniversite sanayi işbirliği ziyareti
YEREL HABERLER Düzce Cam’a üniversite sanayi işbirliği ziyareti
İtfaiye binası ihalesini belediye şirketi BELTAŞ yapacak
YEREL HABERLER İtfaiye binası ihalesini belediye şirketi BELTAŞ ...
Düzce TEM’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Ticari araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Düzce TEM’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: ...
Düzce'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Düzce'de otomobil hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
Bolu dağında göz gözü görmüyor Bolu dağında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Bolu dağında göz gözü görmüyor Bolu dağında görüş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X