Minik yüreklerden İzmir için yardım kampanyası

– Düzce Şükran Öney Anaokulu okul öncesi yaştaki depremzede çocuklar için yardım kampanyası düzenledi.

Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri, İzmir depremindeki okul öncesi yaşta ki arkadaşları için yardım kampanyası düzenledi. 'Ellerimiz birleşince arkadaşlarımız sevinir' sloganıyla başlatılan kampanyaya tüm velilerin katılımıyla kırtasiye malzemeleri, kışlık kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri kolileyerek İzmir'e gönderdiler. Yöneticiler “Sosyal sorumluluk bilincini küçük yaşta olan çocuklarımıza hissettirmenin öneminin bilinciyle tüm İzmir'e ve Türkiyemize geçmiş olsun diliyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.