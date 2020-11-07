Ekim ayının rekortmeni Domates oldu

– Doğu Marmara Bölgesinde ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 62,74 artış ile domates olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 28,05 ile Limon oldu.

Havaların soğuması ile birlikte kışlık ürünlerin fiyatlarında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü Doğu Marmara Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Ekim ayı bilgilerini açıkladı.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 62,74 ile domates olurken, onu yüzde 48,55 artış ile çocuk için kazak, yüzde 43,04 artış ile çocuk için bot, yüzde 32,91 artış ile erkek kazağı ve yüzde 32,32 artış ile kabak takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 28,05 ile Limon olurken onu, yüzde 17,31 ile patlıcan, yüzde 10,01 ile elma, yüzde 7,75 ile havuç ve yüzde 5,53 ile kadın ayakkabısı takip etti.

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