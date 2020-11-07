Divan toplantısına Genel Başkan katıldı

– MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın EğitimBirSen Düzce Şubesi’nin Online Divan toplantısına katılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce’de eğitimcilerin yetkili sendikası olan Eğitim BirSen Düzce Şubesi, Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Telekonferans sistemi ile gerçekleşen toplantıya MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın’da katılım sağladı. Toplantıya başkanlık eden Yalçın, Düzce şubesinde yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundu. Yalçın: “ Toplantıda İstikrarlı, seviyeli ve dengeli yapısıyla güven veren, samimi ve özverili lider kadrosuyla ter akıtan şubemizle verimli bir toplantı oldu. Eğitim BirSen Düzce Şube Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelebi şahsında tüm teşkilatımıza toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.

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