Pandemi nedeniyle dışarı çıktılar, hırsızlıktan yeniden tutuklandılar Kablo hırsızları kaçamadan yakalandı

– Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde girdikleri dükkandan nakit para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen 4 kişi, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, gasp büro amirliği ekipleri tarafından yakalandılar. Tutuklanan 2 kişinin pandemi sürecinde cezaevinden çıktıkları öğrenildi.

Olay; 4 Kasım 2020 tarihinde gece saatlerinde Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 4 Kasım gece saatlerinde Aziziye Mahallesi’nde elektrik ve inşaat işleri yapan bir iş yerine giren 4 kişi, dükkandan 27 bin TL nakit para ile 10 bin TL’lik bakır kabloyu çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkana gelen işyeri sahibi dükkanının kapılarının açık olduğunu görünce polise haber verdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Gasp Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kamerasını incelediklerinde hırsızlığı H.S., S.B., A.T. ve M.Ş.S. isimli şahısların yaptığını belirledi. Şahısları takibe alan ekipler 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Şahıslarda ikisinin daha önce cezaevine girdiği ve pandemi nedeniyle serbest kaldıkları da ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.