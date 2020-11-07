Başarıya bir adım projesi gerçekleştirildi

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda başlanılan 'Başarıya Bir Adım' projesi devam ediyor. Bu kapsamda projede alınan yol Kasım ayı toplantısında değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce’de eğitim seviyesinin yükselmesi için başlatılan Başarıya Bir Adım projesi 20202021 eğitim öğretim yılında da uygulamaya alındı. Her ay düzenli olarak proje hakkında uygulama yapan okullar ile ilgili toplantılar düzenleniyor. Kasım ayı toplantısı Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya projeyi uygulayan okul müdürlerinin yanı sıra ilgili kişiler katılım sağladı. Başarıya bir adım projesi değerlendirme toplantısında yapılması gereken çalışmalar yapıldı.

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