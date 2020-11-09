Hayırsever, mahallenin bakkal borcunu veresiye defterini kapattı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde hayırsever bir kişi mahallelinin bakkala olan borcunu ödeyerek sildirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesinde Bülent Öztürk'e ait bakkala gelen hayırsever, veresiye defterinde bulunan vatandaşların borcunu ödeyerek hesapları kapattı. Ayrıca mahalle halkına bir süre daha gıda malzemesi alması için nakit para bıraktı.

Bakkal dükkanına gelen hayırseverin borçları silmeyi talep ettiğini ifade eden Bülent Öztürk, "Ben de veresiye defterini açtım ve bir çok kişinin borcu olduğunu söyledim. Kendisi ismini belirtmeyerek, mahallede borcu bulunan çok sayıda kişinin tüm borcunu ödedi. Ayrıca vatandaşların yine alışveriş yapması için bir miktar daha para bırakarak ayrıldı. Biz mahallede bulunan kişilere bunu söyledik ve çok sevindiler. 'Allah razı olsun' dediler ve çok mutlu oldular. Mahallede durumu olmayan aileler genelde gıda, yağ, peynir, zeytin gibi gıdalar alıyor. Akçakoca’da bir çok iş adamından da böyle davranışlar bekliyoruz. En az bir kişinin borcu ödense, vatandaş nefes alacaktır" diye konuştu.

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