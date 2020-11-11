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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce sağlık turizmi destinasyon ve gelişim projesi

İHA

Düzce sağlık turizmi destinasyon ve gelişim projesi

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile hazırlanan “Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi” ile sağlık turizminin geliştirilmesi ve proje hazırlama süreçleri hakkında eğitimler düzenlenecek.
Düzce Belediyesi ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimi ile başlatılan “Düzce Sağlık Turizmi Destinasyon ve Gelişim Projesi”nin teknik desteği ve eğitimleri konusunda önemli bir adım atıldı. MARKA’ya yapılan başvuru ve 2020 Yılı Teknik Destek Programı dahilinde uzmanlardan teknik destek alınması konusunda başvuru olumlu sonuçlandı. Program ile Düzce’de sağlık turizmine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sektör temsilcilerine eğitimler düzenlenecek.

Alternatif tıp
Proje ile Düzce’de hizmet veren sağlık kuruluşlarının alternatif tıp teknikleri konusunda yetki belgesi alımının kolaylaştırılması sağlanacak, il dışından hasta kabulünün artırılması ve doğal kaynakların tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerinde kullanılması teşvik edilecek. Konusunda uzman, profesyonel danışmanlık rehberliğinde “Sağlık Turizmi Eylem Planı” oluşturulacak. Bu sayede Düzce’nin sağlık turizmi açısından gelişiminin sağlanması için neler yapılması gerektiğine ilişkin yol haritası çizilecek. Düzce’nin doğal kaynakları ve sağlık hizmet çeşitliliğine uygun sağlık turizmi türleri belirlenecek.

Sağlık turizmi
Teknik destek kapsamında düzenlenecek eğitimler sonucunda Düzce’de sağlık turizminin mevcut durumu ile güçlü, zayıf, fırsat ve tehditlerin analizi ve bu konuların sistemli, gerçekçi değerlendirilmesi ve çözüm önerileri ile sektör amaçları belirlenecek. Eğitimlere katılacak yönetici, sağlık turizmi birim çalışanları ile faturalandırma birimlerinde görevli çalışanlarına sağlık turizmi alanında devlet destekleri ve başvuru adımları konusunda da bilgiler verilecek. 60 günlük takvimde uygulanacak teknik destek eğitimlerinin son aşamasında uzmanlar tarafından Stratejik Eylem Planı hazırlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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