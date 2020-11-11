Vali Atay “Binalarımızı depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir”

– Düzce Valisi Cevdet Atay Düzce Depreminin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Hiçbir zaman unutmayacağımız deprem felaketinin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz” dedi.

Vali Cevdet Atay, 12 Kasım Düzce Depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Atay mesajında, “İlimiz Düzce, 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük deprem yaşamıştır. Türkiye deprem tehlike haritasında yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer alan ilimizde bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz depremler, ülkemizin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve başta Gölyaka İlçemiz olmak üzere tüm İlimizi etkileyen 7,4 şiddetindeki Doğu Marmara depremi ve 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen 7,2 şiddetindeki Düzce depreminde toplam 980 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bilinmesi gerekir ki, depremler sadece can kayıpları ortaya çıkarmaz. Meydana geldikleri bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmakla kalmayıp, oldukça ciddi sorunlar da beraberinde getirir. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yaralanma, psikolojik sorunlar, sakat kalma, pazar kaybı, üretim, gelir kaybı ve çevre sorunları gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. 12 Kasım Depreminin yıldönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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