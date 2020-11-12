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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay’dan Emniyet ve Adliyeye dezenfektan desteği

İHA

Kızılay’dan Emniyet ve Adliyeye dezenfektan desteği

– Türk Kızılay Düzce Şubesi okullara verdiği dezenfektan standı ve dezenfektan desteğini bu sefer Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Adliyesi’ne yaptı. Kurumlara stantlar yerleştirildi.
Korona virüs salgını sonrasında her bölgede dezenfektan stantları kurularak vatandaşlar için hijyen çalışması yapıldı. Türk Kızılay Düzce Şubesi de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak kullandığı resmi kurumlara dezenfektan standı ve dezenfekte desteğinde bulundu. Düzce’de okullara verilen stantlar ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına ve Çatana Polis karakolu ile Düzce Adliyesi’ne dezefektan standı Düzce Kızılay Şubesi tarafından verildi. Stantlar kurumlara yerleştirildi.

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