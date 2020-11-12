Düzce'de sigara yasağı başladı

Düzce’de cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Düzce Valiliğine gönderdiği Covid19 tedbirleri kapsamında sigaraya yasak geldi.

Düzce Valiliği solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Covid19 virüsü salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Bakanlık genelgesine uyarak bugünden itibaren yasağın başladığını duyurdu.

Düzce Valiliğinin Twitter hesabında sigara yasağı paylaşıldı. Yasağa dikkat çekilen paylaşımda; “Covid19 salgını ile mücadelede salgının yayılımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Düzce’de trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık Hepimiz için” uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.