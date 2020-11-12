Pehlivan: "Bu acı yüreklerimizde yaşıyor"

– MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, 21 yıl önce meydana gelen Düzce depremi nedeni ile bir mesaj yayınladı. Pehlivan mesajında depremde yaşadıkları acının yüreklerinde hala yaşadığını belirtti.

12 Kasım 1999 yılında Düzce’de meydana gelen depremin ardından 21 yıl geçti. Başkan Vefa Pehlivan’da konu ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Başkan Pehlivan mesajında: “12 Kasım 1999 Düzce depreminin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim, halkımıza, milletimize ve ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. 12 Kasım depreminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acıları, yıllar geçse de ilk günkü gibi kalbimizde tazeliğini korumaya devam ediyor. Bugün yine bu acıyı yüreklerimizde yaşıyoruz. Düzce depremi bize, deprem gerçeği ile yaşama, bu konuda bilinçli olma ve buna karşı tedbirlerimizi alma zorunda olduğumuzu göstermiştir. Depremlere hazırlıklı olmalı ve konutlarımızı buna göre yapılandırmalıyız. Depremin yıl dönümünde Düzcemiz'in ve tüm ülkemizin bir daha böyle afetlerle karşılaşmamasını Rabbimden diliyorum. 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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