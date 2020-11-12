Akçakoca’da kötü kokuya filtreli çözüm

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Akçakoca Belediyesi, kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından çıkan rahatsız edici koku probleminin önüne geçmek için rögar kapaklarının alt kısmına filtre yerleştirdi.

Akçakoca’da özellikle yaz aylarında kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından hissedilen rahatsız edici koku probleminin önüne geçilmek için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile rögar kapaklarına filtreleme çalışması yapıldı. Atık Su Arıtma Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Deniz Günay tarafından yürütülen filtreleme çalışması şehrin bütün noktalarında sürüyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz “Batı Karadeniz’in İncisi Düzce’nin denize açılan yüzü ilçemizde kötü koku şikayetlerin tekrar yaşanmaması için belediye olarak var gücümüzle çalışmalarımız devam edecek“ ifadelerinde bulundu.

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