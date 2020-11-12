Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, kavşakta kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Nuri Yeşildağ (47) yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu bağlantı yolu Beyköy Kavşağı´nda meydana geldi. Düzce yönüne giden Nuri Yeşildağ yönetimindeki 81 AAC 886 plakalı TIR, kavşakta kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, TIR sürücüsü Yeşildağ yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. TIR sürücüsü yan yatan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TIR'dan dökülen odunlar ve TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-12 18:08:53
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