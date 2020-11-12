12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı (2)

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SİRENLER ÇALDI, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin 21'inci yıl dönümünde gün boyunca anma törenleri düzenlendi. Kentte düzenlenen son tören ise deprem saati olan 18.57'de Belediye Meydanı´nda oldu. 21 yıl önce 7.2 büyüklüğündeki depreminin meydana geldiği saatte Düzce İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi´ne bağlı ekipler araçlarıyla 1 dakika boyunca siren çalarak saygı duruşunda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-12 20:06:17



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