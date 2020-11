Düzce’de depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi Deprem saati 18.57’de sirenler Düzce için çaldı Depreme asker ocağında denk geldi o günler anlattı Kahraman “Acılar aklımızdan da gönlümüzden de çıkmıyor”

– 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen depremde ağır yara alan Düzce’de depremde hayatını kaybedenler için Düzce Belediyesi önünde anma programı düzenlendi. Kent merkezinde, depremin meydana geldiği saati ve süreyi temsilen 18.57'de 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.



12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı. Düzce Belediye meydanında gerçekleştirilen etkinlikte AFAD ve Kızılay işbirliğinde depremin 21. yılı dolayısı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlik öncesinde itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) ekipleri araçları ile birlikte alana geldi. Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde ise sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Hakkı: “Halkımız büyük bir acı çekti”

12 Kasım 1999’da deprem sonrasında halkın yaralarını sarmak için var güçleri ile çalıştıklarını dile getiren Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı, “Düzce hem 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini yaşadı. Halkımız büyük bir acı çekti. İki depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de bir farkındalık oluşturmak için bir organizasyon düzenlendi. Tüm kurumlarda olduğu gibi Kızılay’da da değişiklikler oldu. Çağın gereksinimlerine göre Kızılay’da kendini yeniledi. Bu şekilde tüm yardımlara tüm afetlere ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Kartal: “Amacımız depremin tam saatinde bir farkındalık oluşturmak istedik”

Düzce Belediyesi meydanında gerçekleştirilen etkinlik programı hakkında açıklamalarda bulunan Düzce AFAD Müdürü Ali Kartal, “12 Kasım Düzce Depreminin 21. yıldönümü bugün. Bundan dolayı Düzce’de, Afet acil durum müdürlüğü ile birlikte tüm afet acil durumlarda bir arada çalışan AFAD, Düzce İtfaiyesi, Kızılay, UMKE, gönüllü STK’larımız Düzce Arama Kurtarma Derneği, Düzce AFGD ve Ulusal Arama Kurtarma Dernekleri ile birlikte bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız depremin tam saatinde bir farkındalık oluşturmak” şeklinde konuştu.



Kahraman: “Acılar aklımızdan da gönlümüzden de çıkmıyor”

Türkiye’nin dört bir yanında arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını dile getiren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman; “Acılar taze. Acılar aklımızdan da gönlümüzden de çıkmıyor. Bugün sadece İzmir değil Türkiye’nin neresi olursa olsun arama kurtarma ekipleri olarak afetin yaşandığı bölgeye gitmeye, gidemesek de gönlümüzle orada olmaya çalışıyoruz. Biz ülke olarak deprem bölgesindeyiz. Her an deprem olabilir. Zaten bu konuda bilim insanları da uyarılarda bulunuyor. Bu arada deprem değil, Yapılan yanlış ve hatalı binalar can alıyor. Ülke olarak bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.



Depreme asker ocağında denk geldi

12 Kasım 1999 Düzce depreminde askerlik görevini yaparken haberi alan Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanvekili İdris Çalışkan o günlerde yaşadıklarını İHA mikrofonlarına anlattı. Çalışkan, “Depremi, kelimelerle anlatmak, ifade etmek kolay değil. Depremde askerde vatan görevini yapıyordum. Canımda, aklımda, yüreğimde Düzce’deydi. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Allah devletimize zeval vermesin. O zaman yeni askerdim. İzin verdiler ve beni Düzce’ye getirdiler. Düzce’ye geldiğimde Düzce, eski Düzce değildi. Yıkılmış, Parçalanmış bir ildi. Toparlanması çok zor görünen bir yerdi. Şu an durduğumuz meydanda ki cami bile yıkılmıştı. İnsanların yaşam şartları çok zordu. Ve artçılarda devam ediyordu. Ben o artçıların birine yakalandım ve deprem herhalde böyle bir şey oluyor diye düşündüm. Yani terif bile edilemiyor. İnsanın ayaklarının bağı çözülüyor. Çok zor. Allah bir daha bizlere öyle acılar yaşatmasın. O günlerimizi unutmayalım. Geleceğimizi inşa ederken deprem gerçeğini aklımızdan çıkartmayalım” diye konuştu.

