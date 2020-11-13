Kaymakam Şan’dan okul ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Şan’dan okul ziyareti

İHA

Kaymakam Şan’dan okul ziyareti

– Çilimli Kaymakamı Onur Şan, ilçe de köy ve okul ziyaretlerini sürdürüyor. Şan, son olarak ilçeye bağlı Pırpır köyünde bulunan ilkokulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Korona virüs salgını nedeni ile okullarda eğitimler devam ediyor. Okullarda da denetimler sürekli ekipler tarafından yapılırken, Çilimli Kaymakamı Onur Şan bizzat kendisi denetimleri gerçekleştiriyor. Köyleri ve okulları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Şan, son olarak Çilimli’ye bağlı Pırpır köyünü ve ilkokulunda denetim gerçekleştirdi. Korona virüs sebebi ile alınan tedbirleri yerinde denetleyen Şan, daha sonra öğretmen ve öğretmenler ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan taksicileri sevindirecek çalışma
YEREL HABERLER Başkandan taksicileri sevindirecek çalışma
Lastik yakan şahsa ceza
YEREL HABERLER Lastik yakan şahsa ceza
Düzce’de üniversite öğrencilerine 81 TL sınırsız kart hizmeti
YEREL HABERLER Düzce’de üniversite öğrencilerine 81 TL sınırsız kart ...
Düzce güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Düzce güne sisle uyandı
Düzce’de depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi Deprem saati 18.57’de sirenler Düzce için çaldı Depreme asker ocağında denk geldi o günler anlattı Kahraman “Acılar aklımızdan da gönlümüzden de çıkmıyor”
YEREL HABERLER Düzce’de depremde hayatını kaybedenler için anma ...
12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı (2)
YEREL HABERLER 12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla ...
Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı
Virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü yaralandı Ahşap yüklü tır yan yattı
YEREL HABERLER Virajı alamayan tır devrildi, sürücüsü ...
SGK’dan ‘kayıt dışı istihdam’ uyarısı
YEREL HABERLER SGK’dan ‘kayıt dışı istihdam’ uyarısı
BİK Sakarya Şubesi’nden DTSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER BİK Sakarya Şubesi’nden DTSO’ya ziyaret
DTSO Başkanı Şahin “21 yıldır acımız taze”
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Şahin “21 yıldır acımız taze”
Akçakoca’da kötü kokuya filtreli çözüm
YEREL HABERLER Akçakoca’da kötü kokuya filtreli çözüm
Düzce depreminin 21. yıl dönümünde deprem şehitliği doldu taştı Yakınlarının mezarı başında dua eden vatandaşlar: "Acımız çok büyük anlatılamaz, unutulmuyor" Fikriye Güner: “İzmir’de yaşanan depremde de 1999’da yaşadığım duyguları yaşadım” Kurnaz: “O gün öldük zaten bizde”
YEREL HABERLER Düzce depreminin 21. yıl dönümünde deprem şehitliği ...
DEPDER Başkanı Av. Can “Geçmişten ders almıyoruz”
YEREL HABERLER DEPDER Başkanı Av. Can “Geçmişten ders almıyoruz”
Eller semaya depremzedeler için kalktı Anma programına katılan bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Eller semaya depremzedeler için kalktı Anma ...
12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla anıldı
YEREL HABERLER 12 Kasım depreminde yaşamlarını yitirenler dualarla ...
Pehlivan: "Bu acı yüreklerimizde yaşıyor"
YEREL HABERLER Pehlivan: "Bu acı yüreklerimizde yaşıyor"
Psikososyal destek ekibi İzmir’e gitti
YEREL HABERLER Psikososyal destek ekibi İzmir’e gitti
Bilgilendirme toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Bilgilendirme toplantıları devam ediyor
Diyabet haftası kutlandı
YEREL HABERLER Diyabet haftası kutlandı
Düzce'de sigara yasağı başladı
YEREL HABERLER Düzce'de sigara yasağı başladı
Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor
YEREL HABERLER Kampanyaya destek çığ gibi büyüyor
Bağımlılık mı, Bağlılık mı?
YEREL HABERLER Bağımlılık mı, Bağlılık mı?
Ambulanstan indi ilk sözü "Kaynaşlı bitti" oldu Depremde 8 arkadaşını kaybeden Serter: "Sürünerek 2 saatte enkazdan çıktım"
YEREL HABERLER Ambulanstan indi ilk sözü "Kaynaşlı bitti" ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X