Toplanan çöplerle “Ayıp Ama” yazdılar

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 16 mahalle de bir haftalık rutin mıntıka temizliğinde elde edilen bin 620 kilogram atıkla ortaya çıkardığı ‘Ayıp Ama’ yazısıyla temizliğin önemine dikkat çekerek Düzce’nin temiz şehir olması için belediyenin olduğu kadar Düzcelilerinde duyarlı davranmaları gerektiğini vurguladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir haftalık rutin mıntıka temizliklerin de ortaya çıkan çöplerle ‘Ayıp Ama’ yazısıyla farkındalık oluşturarak Düzcelileri çevreye ve sokaklarına sahip çıkmaya daha duyarlı olmaya davet etti.

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin, mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında sokak ve caddelerden bir hafta sürecinde topladıkları atık miktarı 1620 kg’dır. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz. Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek.”

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