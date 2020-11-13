Başkan Kılıç sosyal medya hesabından duyurdu Kılıç “Personelin 15 personelimizin testi pozitif çıktı”

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, belediyede çalışan 57 personele Covid19 testi yapıldığını bunların 15’nin pozitif çıktığını açıkladı.

Düzce’nin Beyköy Beldesi belediye Başkanı Osman Kılıç, personelin dörtte birinin korona olduğunu belirterek “Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını dolayısıyla belediyemizde çalışan 57 personelimize Covid19 Testi yaptırılmış olup 15 personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sonuçları pozitif çıkan personelimiz karantinaya alınmış olup filyasyon ekibine bilgi verilmiştir. Belediyemiz zorunlu hizmetleri Covid19 tedbirleri kapsamında devam etmektedir. Halkımıza duyurulur” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.