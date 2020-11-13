Çöplerle 'Ayıp ama' yazarak mesaj verdiler



DÜZCE, (DHA) DÜZCE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce 16 mahalledeki mesire ve parklarda yapılan temizlik sonrası 1620 kilo çöp toplandı. Çöplerle `Ayıp ama´ yazan temizlik ekipleri, etrafı kirletenlere mesaj verdi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki park ve mesire alanlarında rutin mıntıka temizliği yaptı. Temizlik sonrası yerlere atılan 1620 kilo çöp, 110 çöp poşetine sığdırıldı. Temizlik ekipleri, çöp torbalarıyla `Ayıp ama´ yazarak, çevreye çöp atanlara mesaj verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, "Mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında topladıkları atık miktarı bin 620 kilodur. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz. Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek" denildi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-13 15:44:45



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