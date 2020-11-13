Yerli Reishi mantarı üretilerek satışa sunuldu

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT) Tıbbı Mantar Üretim Merkezi’nde tamamen yerli Reishi mantarı (ganoderma lucidum) miseli üretildi.



Düzce Üniversitesinin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında kurulan GETAT tarafından Mikoterapi (Mycoterapy: Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta mantar uygulamaları) kapsamında yürütülen ArGe çalışmaları sonucunda Reishi Mantarı olarak tanınan Ganoderma lucidum miseli üretilerek satışa sunuldu.



GETAT Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya ve Öğretim Görevlisi Selime Semra Erol tarafından yürütülen çalışmada 20182019 yıları arasında Düzce’de farklı lokasyonlardan toplanan G.lucidum mantarı örnekleri Düzce üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) Tıbbi Mantar ArGe Laboratuvarı’nda biyoteknolojik yöntemler (Doku Kültürü ve Genetik Melezleme) ile ıslah edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tamamen yerli G. lucidum çeşidi DÜGETAM Tıbbi Mantar Gen Bankasına eklendi. ArGe çalışmaları sonucu elde edilen G. lucidum miseli Merkezimiz ÜrGe çalışmaları kapsamında DÜGETAM Tıbbi Mantar Üretim Tesisi’nde çoğaltılarak pilot üretimi gerçekleştirildi.



Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, DÜGETAM Tıbbi Mantar Üretim Tesisi bünyesinde tamamen yerli izolatlardan üretilen tescile aday türlerin denemelerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca Merkezin Tıbbı Mantar Üretim Tesisi bünyesinde üretilen tamamen yerli mantar misellerinin satışının başladığını ve üniversitenin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında anlaşmalı üreticiler için yüzde 20 iskonto uygulanacağı bilgisini verdi.



Reishi mantarı mantarının kullanım alanları

Reishi Mantarı, Çin’de Ling Zhi olarak bilinen; Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., 2000 yılı aşkın bir süredir, Çin ve Japon halkları tarafından sağlıklı yaşam ve uzun ömür için kullanılan, özellikle karaciğer bozuklukları, kanser, bronşit, artrit ve hipertansiyon gibi rahatsızlıkların tedavisinde doğal bir ilaç olarak tercih edilen önemli bir tıbbi mantardır. Ganoderma lucidum, odunsu yapıda gıda olarak doğrudan tüketilmeyen ancak; içerdiği etken maddeler nedeni ile ticari değeri yüksek bir mantar türüdür.



“Diş macunu, kahve ve çay, kozmetik kremler gibi birçok ticari ürünün hammaddesidir”

Yapılan açıklamada “Günümüzde ek diyet ürünleri içinde sınıflandırılan, Reishi mantarından elde edilen ekstrakte ürünler, insanların diyetlerinin bir parçası olarak daha sağlıklı bir yaşam için sunulmakta. Geniş bir kullanım alanı olan mantar; diş macunu, kahve ve çay, kozmetik kremler gibi birçok ticari ürünün de hammaddesini oluşturmaktadır. Türkiye Ganoderma lucidum, gelişimi için uygun ekolojik koşullara sahiptir. Reishi mantarı ülkemizde çok geniş lokasyonlarda doğal olarak yetişmekte. Ağustosekim ayları arasında ormanlarda sıkça karşılaşılan tür; doğal yapısı gereği ticari hammadde ihtiyacı için yetersiz kalmaktadır ve ülkemizde kültürü yaygın değildir. Ticari olarak satışta olan gıda takviyeleri ve geleneksel tıp ürünlerinin hammaddesi olarak kullanılan mantarlar başta Malezya olmak üzere yabancı ülkelerden ithal edilmektedir” denildi.

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