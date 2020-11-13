Başkan Şahin, personelle bir araya geldi

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, kurum içi personel ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynaşlı’da yapılan çalışmalarda başrolde olan kurum içi personeller ile Belediye Başkanı Birol Şahin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Başkan Birol Şahin’in yanı sıra toplantıya kurum içinde görevli tüm müdürler ve personeller katılım sağladı. Toplantı da Kaynaşlı Belediyesi’nin çalışma usul ve esasları ile vatandaş odaklı hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

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