Düzce'de 4 işletmeye 41 bin lira ceza kesildi

– Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ekim ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 47 bin 790 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce’de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce’de Ekim ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 18 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 4 gıda işletmesine 41 bin 790 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Ekim ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde bin 147, yem satışı yapan işyerlerinde 39 olmak üzere toplam bin 147 denetim gerçekleştirdi.

54 adet gıda ve yem numunesi alındı

Gıda İhracatı için 25, izleme ve benzeri programlar için 21, yem izleme programları için ise 8 adet olmak üzere toplam 54 adet numune alınma çalışması gerçekleştirildi. Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme ve benzeri nedenlerle alınan numunelerden sonucu gelen 15 tanesinin sonuçları uygun çıktı.

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