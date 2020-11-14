Düzce’de sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

– Düzce’de sonbaharla birlikte ağaçların yapraklarının sararmasıyla oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın son günlerinde renk cümbüşü yaşanan Düzce’de seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi. Düzce Valiliği personellerinden Doğa ve yaban hayat fotoğrafçısı Ahmet Bozdemir’in drone ile çektiği görüntülerde yeşille birlikte sarı ve kırmızı tonlarına bürünün ormanların eşsiz güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Sonbahar aylarında ortaya çıkan sis bulutları ile Düzce’de doğa severlerin seyir zevki artıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.