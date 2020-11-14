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Düzce'den Avrupa'ya 559 ton iç fındık ihraç edildi

İHA

Düzce'den Avrupa'ya 559 ton iç fındık ihraç edildi

– Düzce’den Avrupa Birliği üye ülkelerine Ekim ayında bin 556 ton fındık ihraç edildiğini bildirdi.
Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce’den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Eylül ayında Düzce’den bin 559 ton 415 kilo fındık ihracatı gerçekleşti bildrildi.

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