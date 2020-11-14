Düzce’de ahşap ev alev alev yandı: 1 yaralı

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– Düzce’nin Gölyaka ilçesinde tek katlı ahşap evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kerim Akça’ya ait evde yangın çıktı. Çıkan yangında yaşlı adam yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki Kerim Akça’nın tek kaldığı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkarttı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler alevler içerisinden kendi imkanları ile dışarıya çıkan yaşlı adam için bölgeye 112 Sağlık ekipleri istendi. Yangın yerinde Kerim Akça’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Alevlere teslim olan tek katlı ahşap ev, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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