Düzce'den 5.8 milyon kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

– Düzce’de bulunan kanatlı hayvan çiftlikleri ve besihanelerden diğer şehirlere, Ekim ayı içerisinde 5 milyon 817 bin 573 kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri kapsamında Ekim ayı içerisinde 5 milyon 817 bin 573 adet kanatlı hayvanlar diğer şehirlere sevk edildi. Ayrıca raporda veteriner sağlık raporu ile 31 büyükbaş hayvanda diğer şehirlere sevk edildi. Düzce’de bulunan besihanelerde 8 bin 927 kilogram karkas et ve 500 kilogram hayvansal yağ sevki de gerçekleşti.

Öte yandan Düzce’de bulunan 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 179 büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayenelerini gerçekleştiren Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de ki kasaplara 49 bin 450 kilogramda etin ulaşması için denetim yaptı.

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