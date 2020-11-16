Düzce'de takla atan otomobil, ters döndü; 3 kişilik aile yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, TEM yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarında ters dönen otomobildeki sürücü ile eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Şafak Korkmaz'ın kullandığı 81 ABJ 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, yol kenarında ters döndü. Kazada, sürücü Şafak Korkmaz ile eşi Elif Korkmaz ve kızı Hilal Korkmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-11-16 10:04:11



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