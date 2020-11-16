Uğur’dan öğrencilere ara tatili verimli geçirme tavsiyesi

– Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine Uğur Okulları Pisikolojik Danıs¸ma ve Rehberlik Birimi tarafından ara tatili verimli geçirme tavsiyesinde bulunuldu.

Ugˆur Okulları Psikolojik Danıs¸ma ve Rehberlik Birimi, o¨gˆrencilere ara tatillerini verimli gec¸irmelerini sagˆlayacak şu o¨nerilerde bulundu; “Hangi derslerini gelis¸tirmen gerektigˆini belirleyip konu tekrarları yaparak kendini 2. c¸eyregˆe hazırlayabilirsin. Merak ettigˆin bir kitabı, hergu¨n kendi belirledigˆin saatte en az 30 dakika okuyabilirsin. Ebeveynlerin ile birlikte online mu¨ze turlarına katılarak yeni s¸eyler kes¸fedebilir, sanatsal faaliyetlerle kendinizi gelis¸tirebilirsiniz” denildi.

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