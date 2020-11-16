Düzce’de 19 noktaya EBA noktası kuruldu Okullarla birlikte 177 EBA noktası oluşturuldu

– Korona virüs salgını nedeni ile eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise uzaktan yapılıyor. Düzce’de EBA’ya ulaşım sağlama konusunda sorun yaşayan noktalarda Düzce Valiliği tarafından 19 bölgede EBA destek noktaları oluşturuldu.

Düzce Valiliği EBA’ya ulaşım konusunda sorun yaşayan bölgelerde EBA Destek noktaları oluşturulacağını açıklamasının ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Özellikle okul olmayan merkeze bağlı köylerde ve bazı bölgelerde öğrencilere destek olmak amacıyla EBA Destek noktası kurumları tamamlandı. Bu köylerde, uygun alanlarda EBA destek noktası kurumlarıyla internete erişimi olmayan öğrencilerin derlerine bu noktalarda devam edebilecek. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla merkeze bağlı Derdin, Gökçe, Doğanlı, Esençam, Küçük Ahmet, Küçük Mehmet, Turaplar, Otluoğlu, Kurtsuyu, Suncuk, Akyazı, Eminaçma, Uğur, Kutlu, Kavakbıçkı, Muncurlu, Günbaşı ve Bahçeşehir bölgesinde iki noktada olmak üzere 19 EBA destek noktası kurulum çalışmaları tamamlanıp öğrencilerin hizmetlerine sunuldu. Tüm noktalarda sınırsız internet bağlantısı sağlanarak tabletler muhtarlara ve ya köy muhtarlarına teslim edildi. EBA destek noktalarında okul müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmalar sürekli takip edilecek. Okullarda kurulan EBA Destek noktaları ile birlikte Düzce’de şu ana kadar 177 merkez oluşturularak öğrencilerin EBA’dan derslerini takip etmeleri sağlandı.

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