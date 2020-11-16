Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan operasyonda 968 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi ve 4 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla 1 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; Düzce D655 Karayolu üzeri Yığılca Işıkları Düzce istikametinde durdurulan araç içerisinde şüpheli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada; 968 gram Sentetik Kannobinoid Maddesi ve 4 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.