Polis anons ile uyarıyor

Düzce’de artan korona virüs vak’a sayıları nedeniyle polis ekiplerinin denetimleri, özellikle yaya trafiğinin olduğu cadde ve sokaklarda artarak devam ediyor. Ekipler, devriye attıkları güzergahlarda anons yaparak vatandaşları uyarıyor.

Son haftalarda artan korona virüs vak'a sayıları nedeniyle, ekipler önlemlerini artırdı. Sağlık bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde araç trafiğine kapalı olan cadde ve sokaklarda maskelerin çıkartılarak sigara içilmesi yasaklandı. Yasaklarla birlikte polis ekipleri de aldıkları önlemleri artırdı. Bu kapsamda İstanbul Caddesi’nde trafiğe kapalı olan bölgelerde devriye gezen polis ekipleri vatandaşlar üzerinde maske ve mesafe denetimi yaparken, polis araçları da cadde üzerinde devriye sayılarını artırdı. Ekipler, ayrıca araçlardan anonslarla vatandaşların maske ve mesafe kurallarını uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

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