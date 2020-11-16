Üniversitede yapay zekanın gelişimi tartışıldı

– Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin hayat geçirdiği Popüler Bilim Seminerleri’nin (PBS) 21’incisinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çağatay, “Zeka Patlaması: İnsan Düzeyinde Zekanın Gerekliliği” başlıklı sunumunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çağatay, günümüzde çok konuşulan yapay zekanın ne zaman tam anlamıyla hayatımızda yer alacağının ve etkinliğinin ne kadar olacağının sorulduğunu ifade ederek başladığı sunumunda; “güçlü yapay zeka” ve “zayıf yapay zeka” kavramları üzerinde durdu. Güçlü yapay zekanın, tıpkı insanlar gibi düşünebilen, bir şeyler üretebilen ve algılayabilen bir sistem olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çağatay, çok sayıda bilim insanının yakın gelecekte böyle bir zekaya ulaşılabileceğini düşündüklerini ifade etti. Yapay zekanın günümüzde hikayeler yazabildiğini katılımcılarla paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Çağatay, yapay zekanın sorulan sorulara verdiği cevaplara bakıldığında birçok kişinin vereceği cevaplardan daha iyi olduğunu ve ikna edici cevaplar üretebildiğini vurguladı. İnsan beyni ile bilgisayar karşılaştırıldığında ise birçok özelliklerinin farklı olduğunu katılımcılarla paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Çağatay, insan sinirlerinin 1 ve 0 olarak çalışırken, yapay sinir ağları ara değerlerle de çalışabildiğini ve yaygın olarak ara değerler de alan yapay sinir sistemleri kullanıldığını söyledi. Ayrıca insan beyninin enerji konusunda oldukça verimli olduğunu, insan beynin çalışması için (12 watt) tasarruflu bir ampulü yakacak enerjinin yeterli olduğunu dile getiren Hasan Çağatay, insan beyninin bir laptoptan daha az enerji harcayarak ondan daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Yapay zeka konusunda yapılması gerekenlere de değinen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çağatay, yapay zekanın sosyal sonuçlarına dair interdisipliner çalışmalara ihtiyaç olduğunu, ortada bir sorumluluk boşluğu olduğunu ve yeni kuramlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çağatay, tüm katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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