Başkan Yanmaz; "Virüsle mücadelemiz devam edecek"

– Akçakoca Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların evlerine ve işyerlerine koruyucu Maske, kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz koronavirüs tedbirleri kapsamında maske,kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıttı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “Halkımızın sağlığını düşünüyoruz. Akçakoca Belediyesi olarak dükkan dükkan maske,kolonya vedezenfektan bilekliği dağıtımını başladık" dedi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Belediyemiz tarafından Corona virüsüne karşı mücadelemiz devam ediyor. Corona virüsüne karşı mücadele kapsamında Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın evlerine ve işyerlerine koruyucu Maske,kolonya ve dezenfektan bilekliği dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

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