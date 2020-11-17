Başkan Koloğlu çalışmaları inceledi

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede devam eden çalışmaları ziyaret ederek personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da çalışmaları sürekli denetleyerek personellerle bir araya geliyor. Cumayeri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni itfaiye bina inşaatı, mesire alanlarında kamelya yapımı, Hilal tepe mesire alanında çevre düzenleme işlemi ve yaka mahallesi cami şadırvan inşaatında Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu incelemelerde bulundu. Personeller ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Koloğlu, daha sonra kilit parke döşeme ve düzenleme çalışmalarında incelemelerde bulundu. Cumayeri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde şehrin tertemiz bir ilçe olması için mıntıka temizliğini sürdürüyor.

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