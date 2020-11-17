Vali Atay’ın korona virüs testi pozitif çıktı

ABD'de nefret suçları 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

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Düzce Valisi Cevdet Atay’ın Korona Virüs testi pozitif çıktı.

Vali Atay tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli Düzceliler,Yapılan tetkikler sonucu Covid19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumum iyi herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.



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