Fazla hava bastığı lastik patlayınca yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE´de lastik tamiri yapan Yusuf Kurnaz, fazla hava bastığı lastiğin patlaması sonucu yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Düzce Küçük Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. Yusuf Kurnaz, iş yerinde tamir ettiği lastiğe hava basmaya başladı. Kurnaz´ın gereğinden fazla hava bastığı lastik bir anda patladı. Basınçla birlikte geriye doğru fırlayan Yusuf Kurnaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Yusuf Kurnaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Sağ bacağı kırılan Yusuf Kurnaz tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-11-17 14:10:04
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