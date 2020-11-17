Aziz Yıldırım'ın ismi Düzce'de caddeye verildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Belediye Meclisi´nin kararıyla Fenerbahçe Spor Kulübü´nün eski başkanı Aziz Yıldırım´ın ismi, kentteki bir caddeye verildi. Ayrıca caddeye Yıldırım´ın fotoğrafının olduğu tabela konuldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü´nün eski başkanı Aziz Yıldırım´ın ismi, Düzce Şıralık Spor Kompleksi´nin bulunduğu caddeye verildi. Aziz Yıldırım´ın fotoğrafının olduğu tabela da caddeye yerleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kente çok önemli katkıları olan Aziz Yıldırım´ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, "Sayın Aziz Yıldırım sadece Türk futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye´nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzce´mizde Şıralık´ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir. Düzce´mize hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-11-17 14:11:38
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