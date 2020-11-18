Düzce’de hamsi fiyatları 20 liraya kadar geriledi Bir haftada fiyatı yüzde 50 düşen hamsi vatandaşın yüzünü güldürdü

– Düzce'de havaların soğuması ve piyasalardaki hareketliliğin de etkisiyle son bir haftada hamsi fiyatlarının yüzde elli azalması müşterilerin yüzünü güldürdü. Düzce'de avlanan hamsinin 20 liraya satıldığı tezgahlarda Karadeniz hamsisi ise 10 liraya kadar düştü.

Kış mevsiminde balık severlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğuması ve piyasalardaki hareketlilik sonrasında yüzde 50 fiyat indirimine gitti. 1 hafta öncesine kadar 1 kilo hamsinin 40 liraya kadar yükseldiği Düzce’de hamsi fiyatları 20 liraya kadar düştü. Karadeniz hamsisinin fiyatları ise 10 liraya kadar düşerek balık severleri mutlu etti.

Düzce’de yıllardır balıkçılık ile uğraşan Ziya Yıldırım, fiyatların daha da düşeceğini düşündüklerini dile getirdi. Yıldırım, “ Hamsi şu anda biraz hareketlendi. Fiyatların biraz geri gelmesi, piyasaların biraz düşmesi balık piyasasını canlandırdı. Hamsi 3540 ve 50 liraları gördü. Şuanda iri hamsi 20 lira. 10 liraya da Karadeniz hamsileri bulunuyor. Karadeniz hamsileri biraz daha ince oluyor” dedi.

Tezgahtan balık alan vatandaşlar ise iri hamsinin fiyatlarının iyi durumda olduğunu bir önceki yıllarda hamsinin olmaması nedeni ile hamsiyi yiyemediklerini belirtti.

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